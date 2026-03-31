元「℃―ute」のメンバーで歌手、俳優の鈴木愛理（31）が31日までにインスタグラムを更新。近影を公開した。「最近Qoo10メガ割で美容液を調達したら、肌の調子がすこぶるよくて幸せ」「絶対無くしたくないシンプルイヤリングもゲット」と書き出した鈴木。つや肌が奇麗などアップ写真を披露した。「無くしたくないものからなくなってくのなぜだろうね？大切にしなくちゃ」とコメント。「さぁて春だね〜目も痒いね〜みんなどん