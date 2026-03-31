値上げが続くリップコスメの中で、思わず目を疑うコスパ最強アイテムを発見。ダイソーで手に入るこのリップは、1本100円とは思えないデザイン性と使い心地が魅力です。やさしい香りと自然なツヤ感で、毎日使いたくなる一本に。プチプラでも妥協したくない人にぴったりな注目のアイテムですよ。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：LJ モイスチャー リップクリーム 03n／LJ モイスチャー リッ