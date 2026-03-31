セリアで見つけたランチボックスが、あまりにもクオリティが高くて驚きました！お手入れがしやすいシンプルな構造。電子レンジもOKです！2段タイプですが、1つにまとめられてコンパクトに持ち帰りも可能。おまけに蓋が木目調でさりげなく凝ったデザインでおしゃれ！ロフトなどで買うとしたら2000円近くしそうです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ピッケ 2段ランチボックス フェミニン価格：￥110（税込）サイズ（