ダイソーで見つけた『ガーリックバター塩こしょう』は、思わず二度見するインパクトながら実力派の万能調味料。低カロリーでバターのコクとガーリックの香ばしさを手軽に再現でき、これひとつで味が決まる手軽さが魅力です。焦げ付きにくく調理も快適。忙しい日にも大活躍すること間違いなしですよ。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ガーリックバター塩こしょう価格：￥108（税込）内容量：30g販売