ダイソーで人気の『押入れフリーラック』を、シンク下収納に活用するのが流行りましたが、サイズが合わなかったり、いまいち使いにくい…ということも。そんな中、ついにダイソーからシンク下専用の収納ラックが登場しました！高さと棚板の間を細かく調整しやすく、使いやすさ抜群！耐荷重も10kgとタフですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シンク下すきま収納ラック価格：￥770（税込）サイズ（約）：幅47cm〜75cm×