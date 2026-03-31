30日の午後、妻の頭をビンで殴った男が現行犯逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、酒田市大町の無職の男（68）です。警察によりますと男は、30日の午後5時前、酒田市大町地内で、50代の妻の頭をビンで殴打するなどの暴行を加えたものです。 妻は額を切るなどのケガをし、全治不詳です。通報を受けた警察が現場に駆けつけ、事実を確認した上で男を現行犯逮捕しました。警察が男の犯行動機などについて今後詳しく調べる