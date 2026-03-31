【ロンドン（英国）３０日＝金川誉】サッカーの聖地、ウェンブリー・スタジアムに、指揮官の静かな、しかし熱を帯びた声が響いた。イングランド戦を翌日に控えた３０日の公式会見。森保一監督は、この歴史的舞台での一戦を、さらなる大きなステップとする野心をのぞかせた。「世界トップクラスのイングランドと戦える中で、Ｗ杯優勝基準、世界トップ基準で何ができるか、厳しい戦いを通じてみせていきたい」ＦＩＦＡランキン