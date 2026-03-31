イタリア代表を率いるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が、FIFAワールドカップ2026出場を懸けたボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表戦へ決意を述べた。30日、イタリアメディア『スカイ』がコメントを伝えている。イタリアは26日、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ・準決勝で北アイルランド代表を2−0で下し、本大会出場へあと1勝と言うところにまで迫った。そして31日、イタリアは敵地『ビリノ・ポリェ』でのボスニア・ヘ