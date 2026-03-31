日本代表は30日、キリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦に向け、会場のウェンブリー・スタジアムで最終調整を実施した。伊東純也は28日のスコットランド代表戦で63分から途中出場。終盤の84分に鮮やかな連動から決勝ゴールをマークした。明日のイングランド戦では右ウイングバック、または右シャドーでのスタメン出場が見込まれる。「ピッチも良かったですし、いいスタジアムでできるのは嬉しいですね」と晴れやか