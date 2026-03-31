◆センバツ第１１日▽決勝智弁学園―大阪桐蔭（３１日・甲子園）第９８回センバツ高校野球大会の決勝が午後０時半から行われ、智弁学園（奈良）と大阪桐蔭が激突する。球場のある兵庫・西宮市は３０日夜から雨が降り始め、天気予報では夕方近くまで雨予報となっているが、大会本部は３１日朝、「本日の決勝は、予定通り１２：３０から実施する方向です」と発表した。智弁学園は初優勝した２０１６年以来の決勝。大阪桐蔭は