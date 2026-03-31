厚生労働省が31日発表した2月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月を0.01ポイント上回る1.19倍で、2カ月ぶりに上昇した。総務省が同日発表した完全失業率（同）は、前月より0.1ポイント低い2.6％だった。改善は7カ月ぶり。有効求人倍率は、ハローワークの求職者1人当たり何件の求人があるかを示す。2月の有効求人数は前月比0.2％減、有効求職者数は0.5％減だった。2月の有効求人倍率を都道府県別で見ると、最高は福井の1.75