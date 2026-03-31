娘の入学という大きな節目に、義実家からランドセルと現金10万円という心のこもったお祝いをいただいたものの、「どこまでお返しをすべきか」と悩んでいませんか。 ありがたい気持ちがある一方で、マナーや相場が気になり、正解が分からず戸惑う方も多いはずです。本記事では、義実家からの入学祝いに対する内祝いの必要性や、お返しの考え方、喜ばれる品物について分かりやすく解説します。 義実家からの高額