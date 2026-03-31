【モデルプレス＝2026/03/31】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが3月30日、自身のInstagramを更新。手作りの鍋焼きうどんを披露し話題となっている。【写真】74歳女優「栄養ばっちり」ブロッコリー・卵…具沢山うどん◆桃井かおり、鍋焼きうどんの食卓を公開桃井は「鍋焼うどん！！」とつづり、食卓の写真を投稿。卵、鶏肉、椎茸、ブロッコリーがたっぷりと盛られた具沢山の鍋焼きうどんを披露した。「旦那は