「マーリンズ−ホワイトソックス」（３０日、マイアミ）メジャーデビューから３試合連続アーチを放っている村上宗隆内野手はマーリンズ戦に２番・ＤＨで先発出場。三回の第２打席でデビューから４試合連続安打となる投手強襲内野安打を放ち、チームはヘイズの３ランなどで一挙４点を先制した。試合前にはシカゴのスポーツを中心に取り上げる「ＢａｒｓｔｏｏｌＣｈｉｃａｇｏ」が公式Ｘで日本人ファンの行動を紹介した。同