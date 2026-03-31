総務省が３１日発表した２０２６年３月の東京都区部の消費者物価指数（２０年＝１００、中旬速報値）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合が１１１・０で、前年同月から１・７％上昇した。上げ幅は２か月連続で２％を下回った。