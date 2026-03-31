在ブラジル日本大使は最近になり取材に対して、日本は台湾問題をめぐる中国との外交面の緊張の解消を望んでおり、両国関係の安定に注力すると表明しました。中国外交部の毛寧報道官は、担当した3月30日の定例記者会見で、「台湾問題は中国の内政であり、一つの中国の原則は中日関係の政治の基礎だ」と強調しました。毛報道官はまた、「対話は相互尊重と合意の順守を基盤とすべきであり、一方で対話を求めながら、他方で相手の核心