Jリーグは３月30日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節・川崎フロンターレ戦（１−１／３PK１）で退場したFC町田ゼルビアのFWエリキへの処分を発表した。エリキは76分、敵陣でボールを奪いに行った際、川崎のDF丸山祐市に対し、右足の裏を見せる格好で、相手の左足首あたりにタックルしてしまう。このプレーにVARが介入し、主審はオンフィールドレビューを実施。エリキにはレッドカードが提示された。 Jリーグ