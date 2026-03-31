静岡県下田市で3月30日、60代の男性が日本年金機構や銀行の職員になりすました者に現金約50万円をだまし取られました。警察は特殊詐欺事件として捜査しています。 警察によりますと、同日昼頃、下田市に住む無職の60代男性宅の固定電話に、日本年金機構や銀行の職員をかたる者から電話があり「物価上昇に伴い、年金の差額が返金されます」「まずは残高照会をしたいです。近くのATMに行ってください」「私と電話をつないだまま確認