サンリオキャラクターといえば、世界中で愛される日本が誇るIP。だが一方で、世界に広がれば広がるほど、「誰が、いつ、どんな思いでサンリオに触れているのかわからない」という“顔が見えない”課題があるのだという。同社の大きな柱である、ライセンス事業の意外な盲点。それを打開し、より多くの人の笑顔を生み出すために何が必要か？ 同社が2月からスタートさせたアプリ『Omoide Badge』で目指す、“思い出”の可視化とは？