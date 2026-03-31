（CNN）トランプ米大統領は30日、イランが米国との合意に至らず、ホルムズ海峡を開放しない場合、イラン国内の発電所や油田を「爆破し、完全に壊滅させる」ことで、同地域での軍事介入を終結させると述べた。トランプ氏は同日午前、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で以下のように述べた。「米国は、対イラン軍事作戦を終結させるため、より穏健な新政権と真剣な協議を行っている。大きな進展があったが、何らかの理由