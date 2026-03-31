カツデンは3月27日、「住宅のプロと施主に聞く家の質と満足度」に関する意識調査の結果を発表した。調査は2月25日〜27日、住宅設計者504名、および直近5年以内に注文住宅を建てた504名を対象にインターネットで行われた。過去の提案における妥協点はじめに、住宅設計者に「過去の住宅設計において、本来は別の仕様を提案したかったが、予算や施主の意向により妥協せざるを得なかった場所」について尋ねたところ、「ドア」(28.4%)、