◆米大リーグブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３０日（日本時間３１日）、ロッキーズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場した。巨人時代のチームメートである菅野と２回２死で初対決。フルカウントから真ん中高めのカットボールに反応したが、空振り三振に倒れた。メジャー挑戦１年目の岡本は前日２９日（同３０日）のアスレッチクス戦