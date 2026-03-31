◆米大リーグマーリンズ―ホワイトソックス（３０日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が３０日（日本時間３１日午前７時４０分開始予定）、敵地・マーリンズ戦のスタメンに「２番・指名打者」でスタメン出場した。村上は敵地でのブルワーズとの開幕カード３試合で、３本塁打。日本人、ホワイトソックスの打者としては史上初めてメジャーデビューから３試合連続本塁打を放