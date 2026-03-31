カインによる弟アベルの殺害 人類史上最初の殺人事件は罪の重さを伝える エデンの園を追放されたアダムとエバの間には、カインとアベルという兄弟が生まれました。カインは土を耕して農作をする者となり、アベルは羊を飼う者となりました。 2人は神を祀（まつ）るためにそれぞれの収穫物、カインは土の実りのもの、アベルは羊の肥えた初子（ういご＝群れで最初に生まれた子）を献（ささ）げ物としました。 しかし、神はアベル