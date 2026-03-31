米株価指数先物急反落、クウェートの原油タンカーがイラン攻撃受ける 東京時間08:19現在 ダウ平均先物JUN 26月限45389.00（-81.00-0.17%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6370.50（-17.75-0.28%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23038.50（-101.25-0.44%）