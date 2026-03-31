通貨別短期トレンド一覧 1.ドル＜↑↑＞ 2.円＜↑＞ 3.ユーロ＜↓＞ 4.スイスフラン＜↓＞ 5.ポンド＜↓＞ 6.カナダドル＜↓＞ 7.NZドル＜↓＞ 8.豪ドル＜↓↓＞ 3月31日8時11分時点