ややドル買い、原油先物106ドルクウェートの原油タンカーがイラン攻撃受ける ややリスク回避の動きが広がっている。有事のドル買いが再開、原油先物は一時106ドル台半ばまで急伸、米株先物は急反落。 ドバイ港に停泊中のクウェートの原油タンカーがイランの攻撃を受け、原油が周辺海域で流出した可能性がある。事故当時、原油は満載状態だった。