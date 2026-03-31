◇インターリーグブルージェイズ ― ロッキーズ（2026年3月30日トロント）ロッキーズの菅野智之投手（36）が30日（日本時間31日）、敵地でのブルージェイズ戦で今季移籍後初登板初先発。ブルージェイズの巨人時代の後輩、岡本和真内野手（29）を初対戦で空振り三振に打ち取った。初回は1安打を許したものの、無失点で立ち上がった菅野は2回、2死走者なしで「7番・三塁」で先発の岡本と対戦。ボール、見逃し、ボール、見