大阪市は３０日、市職員へのパワーハラスメント（パワハラ）があったとして、岡本圭司（けいじ）・経済戦略局長（６８）を減給１０分の１（６か月）の懲戒処分とした。市人事課によると、岡本氏は今月末で退職するため、実際に減給されることはないという。岡本氏については、市の第三者機関である公正職務審査委員会が今月１６日に公表した調査結果で、市職員に「顔も見たくない」と声を荒らげるなど計２６件の言動をパワハラ