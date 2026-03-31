今回は、夫の夕食に、好物のおでんを出した結果についてのエピソードを紹介します。時間をかけて作ったおでんだけど…「ある日、夕食に夫の好物のおでんを作って出すことにしました。時間をかけて、夫の好きそうな具材をたくさん入れたので、『喜んでくれるといいな……』と思っていたのですが、夫には『手抜きすぎだろ？』『これが夕食とかありえない』と言われ、ものすごく腹が立ちました。『だったら自分で作れば？』と言い返し