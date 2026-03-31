・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０１２７．９６（＋１６０．６１） ・ドイツ・ＤＡＸ ２２５６２．８８（＋２６２．１３） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７７７２．４５（＋７０．５０） ・ロシア・ＲＴＳ １０８５．２０（＋２．１０） 出所：MINKABU PRESS