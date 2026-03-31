・ＮＹダウ４５２１６．１４（＋４９．５０） 高値４５６２５．７６ 安値４５０５７．２８ ・Ｓ＆Ｐ５００６３４３．７２（－２５．１３） ・ナスダック総合指数２０７９４．６４（－１５３．７２） 出所：MINKABU PRESS