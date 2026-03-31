３０日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比４９．５０ドル高の４万５２１６．１４ドルと３日ぶりに反発した。中東情勢を巡り、米国とイランの停戦合意期待が広がる一方で、軍事衝突が一段と激化するリスクも意識され、今後の動向を見極めたいとのムードが強かった。自律反発狙いの買いが主力株の一角に入ったものの、半導体関連株が売られ、全体相場の重荷となった。 セールスフォース＜CRM＞やトラベ