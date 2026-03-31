学研ホールディングスのグループ会社であるGakkenは、2026年3月25日に水沢めぐみによる最新コミックス『さくらんぼダイアリー1巻』を、ノーラコミックスレーベルより発売した。「学校に何を着ていこう？」「友だちとケンカしちゃった……」「これって、もしかして恋？」──そんな、多感な時期を過ごす小学生の女の子たちの等身大の悩みや輝きを、優しくあたたかな視点で描いた物語が登場。本作は、1990年代に社会現象を巻き起こ