お笑いコンビ・デニスの植野行雄（44）と俳優の比嘉梨乃（33）が、29日に東京・SHIBUYA109渋谷店などで開催された「美少女図鑑DAY 2025」に出演し、結婚発表後初となる夫婦共演を果たした。【写真】素敵な夫婦写真！結婚を報告した植野行雄＆比嘉梨乃同イベントは、全国の美少女図鑑モデルが集結する1DAYイベントで、今回が2回目の開催。悪天候で延期となっていた2025年10月開催予定分の振替として実施され、渋谷の街から令和