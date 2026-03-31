今年2月の有効求人倍率は「1.19倍」で、2か月ぶりに増加しました。一方、イラン情勢の影響で今月に入り、求人を控える動きもあるといいます。厚生労働省によりますと、仕事を探している人1人に対し、何人分の求人があるかを示す2月の有効求人倍率は「1.19倍」となり、前の月から0.01ポイント増え、2か月ぶりにプラスとなりました。仕事を探している人の数が前の月から0.5%減ったことから、増加に転じたということです。また、2月の