お笑い芸人明石家さんま（70）が30日放送された日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」特番にゲスト出演。冒頭でいきなり謝罪する、珍しい一幕があった。この日、同番組は「ミステリークイズSP」としてさんまら豪華ゲストを招いて放送された。MCの所ジョージや同局岩田絵里奈アナが冒頭で呼び込むと、さんまは妙に丁寧で神妙な表情で登場。頭を何度もさげつつ、「遅れまして申し訳ございません」「大変申し訳ない」などと話し