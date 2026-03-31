Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品から『パーフェクトグリッター』の第4集を含めた計21タイトルの電子書籍を2026年3月10日(火)に双葉社から、3月18日(水)と3月30日(月)に小学館から、それぞれ発売した。『パーフェクトグリッター』は、累計部数800万部を突破した『明日、私は誰かのカノジョ』の作者・をの ひなおの最新作。SNSの「いいね」を糧に生きる主人公のモモと、彼女が憧れるインフルエンサーのイチ