岸井ゆきのとツェン・ジンホアがダブル主演する日台合作映画『シンシン アンド ザ マウス』（6月26日公開）より、藤原季節、中田青渚、柄本時生、伊勢佳世、飯田基祐、余貴美子らの出演が発表された。【写真】『シンシン アンド ザ マウス』新たに出演が発表された6名原作は、吉本ばななの短編小説集で第58回谷崎潤一郎賞（中央公論新社主催）を受賞した「ミトンとふびん」に収められた一編「SINSIN AND THE MOUSE」。最愛の母