スーパーや薬局などで買い物をすると「この商品こんなに高かったっけ」、レジの合計金額を見て「あれ、今日そんなに買ったっけ」と感じることはありませんか？ 【写真を見る】トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ お得なのはどっち? 全国でシェア率に大きな違いが! ダブル派80％超の地域も 4月から値上げ【2025年度 話題の記事】 4月からは、また食料品や日用品などが値上がりします。「エリエ}