ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが３１日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。スタジオで安住アナは「今日は３月３１日、年度末ですよね。社会の仕組みが変わる節目ということですが、皆さんもいろいろニュースなどでご存知だと思いますが」と切り出し「今日で終わるものは、電話番号の１０４案内、それからｉモード、たばこの自動販売機タスポが今日で廃止ということの