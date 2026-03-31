オランダ代表のフィルジル・ファン・ダイクが、強烈なヘディングシュートその圧倒的な高さを日本代表はどのように防ぐだろうか。ワールドカップ（W杯）で日本と対戦するオランダ代表のキャプテンDFフィルジル・ファン・ダイクがノルウェー代表とのテストマッチで強烈なヘディングシュートを決め、日本のサッカーファンに恐怖を植え付けた。オランダは前半24分にノルウェーに先制を許したが、すぐに試合を振り出しに戻した。ゴ