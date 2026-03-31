ロックバンドのプリティー・レックレスのフロントウーマンでテレビ「ゴシップガール」でも知られる、テイラー・モムセンがかぎ針編みに夢中だという。バンド初期のツアー中に始めたという編み物は、いまやリラックスのための「瞑想法」になっており、気づけば「延々とブランケットを作っている」と明かしている。 【写真】ミュージシャン転身のダークブロンド美女制作陣から「恩知