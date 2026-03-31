ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、「25周年アニバーサリー・セレモニー」が2026年3月31日に開催されました。2027年3月30日（火）まで続くアニバーサリー・イヤーとなる本年は、パークのテーマ「知らないジブンが騒ぎ出す。Discover U!!!」を掲げた特別な一年。この「Discover U!!!」には、想像を超えた“知らないジブン”に出会う「Discover You」と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する「Di