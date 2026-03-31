記事ポイントミニモニ。結成25周年記念・大人向けなりきりコレクションアイテムMVを再現したつやつや塗装＋角度で絵柄が変わるレンチキュラー仕様の待ち受け画面搭載「ミニモニ。テレフォン！リンリンリン」フルバージョンを含む懐かしのメロディが楽しめる ミニモニ。結成25周年を記念した「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」が、大人向けのなりきり仕様でプレミアムバンダイに登場し、現在予約受付中です。MVの世界