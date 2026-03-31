イラン戦争が互いに産業インフラを狙う報復戦の局面に拡張し、1979年のイスラム革命以降およそ40年にわたりイランが築いてきた「抵抗経済」が本格的に試されるという分析が出ている。抵抗経済を支える産業基盤に戦線が広がれば、これまで維持されてきたイラン経済が限界点に達するということだ。フィナンシャルタイムズ（FT）は29日（現地時間）、「無差別空襲の中でもイランのスーパーの陳列台は空かず、公務員の給与も支給されて