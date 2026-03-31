記事ポイントTikTokフォロワー28万人超の俳優・藤田真澄が「とちぎ未来大使」に就任栃木県上三川町出身として地元への恩返しを誓い、SNSで栃木の魅力を全国へ発信主演映画『明日に向かって演れ！』が2026年5月8日より小山シネマロブレで1週間上映予定 俳優・藤田真澄が、2026年3月26日に栃木県庁で「とちぎ未来大使」の委嘱を受けました。TikTokフォロワー28万人超という発信力を持ち、」バズらせ俳優」として注目を集める藤