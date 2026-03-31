グループBTS（防弾少年団）が、5枚目のフルアルバム『ARIRANG』で米国ビルボード（Billboard）のメインアルバムチャート「Billboard 200」に続き、シングルチャート「HOT 100」でも首位に立った。ビルボードは30日（現地時間）、チャート予告記事を通じて、タイトル曲『SWIM』がエラ・ラングリーの『Choosin’ Texas』やオリヴィア・ディーンの『Man I Need』を抑え、「HOT 100」で1位を獲得したと明らかにした。BTSが「HOT 100」