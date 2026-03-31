記事ポイント俳優・映画監督の斎藤工さんが長編初監督作の撮影地・栃木県足利市を「bZ4X」でドライブEVならではの静粛な車内が、思考と表現を深める」秘密基地」として機能100年超の歴史ある場所を巡り「過去は現在と地続き」という感覚を体感 TOYOTAは、BEV「bZ4X」とともに過ごす日常を描くコンテンツ「365 SCENES」の第2弾を公開しています。俳優・映画監督の斎藤工さんが、長編初監督作『blank13』の撮影地である栃木県足