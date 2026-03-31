中国の習近平国家主席が、米国のドナルド・トランプ大統領やロシアのウラジーミル・プーチン大統領に先立ち、台湾の第1野党代表を招待した。米国に対し「台湾独立反対」を迫ると同時に、台湾の頼清徳総統を孤立させる二つの狙いがあるとの解釈が出ている。30日、中国の宋濤・国務院台湾事務弁公室主任（71）は「国共両党関係と両岸（中国と台湾）関係の平和発展のため、中国共産党中央と習近平総書記は鄭麗文主席が率いる中国国民